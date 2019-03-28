“Дикси” на 2-й Советской лишился сотрудника, продающего алкоголь несовершеннолетним

Продавщица уже была привлечена к административной ответственности за продажу продукции, но это не остановило ее сделать это повторно.

Как считает прокуратура Петербурга, за продавщицей “Дикси” на 2-й Советской числятся два противозаконных случая. Первый раз сообщают в ведомстве, женщина продала алкоголь в ноябре 2018 года. Тогда она была привлечена к административной ответственности.

В этот раз, по версии следствия, будучи продавцом-кассиром и зная, что покупатель несовершеннолетний, она продала ему алкоголь. Теперь ей грозит уголовная ответственность — до 1 года исправительных работ.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток, ударивший человека после распития коньяка из “Дикси”, отбыл срок.