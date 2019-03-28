“Дикси” на 2-й Советской лишился сотрудника, продающего алкоголь несовершеннолетним

Женщине грозит уголовная ответственность - до 1 года исправительных работ. Фото: https://www.aol.com
Женщине грозит уголовная ответственность - до 1 года исправительных работ. Фото: https://www.aol.com

Продавщица уже была привлечена к административной ответственности за продажу продукции, но это не остановило ее сделать это повторно.

Как считает прокуратура Петербурга, за продавщицей “Дикси” на 2-й Советской числятся два противозаконных случая. Первый раз сообщают в ведомстве, женщина продала алкоголь в ноябре 2018 года. Тогда она была привлечена к административной ответственности.

В этот раз, по версии следствия, будучи продавцом-кассиром и зная, что покупатель несовершеннолетний, она продала ему алкоголь. Теперь ей грозит уголовная ответственность — до 1 года исправительных работ.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток, ударивший человека после распития коньяка из “Дикси”, отбыл срок.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Центральный район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супергерои среди нас: женщина из Великобритании не чувствует боли из-за мутации
В Испании создали 3D-модель мавританского меча XV-го века
Пятница в Петербурге будет ясной, солнечной, ветреной
“Зенит” поднялся на небоскреб “Лахта-центр”
Ученые нашли способ лечить алкоголизм нажатием одной кнопки
Медведев заверил болельщиков «Зенита», что команда их еще порадует успехами
Абызов сидит в камере без горячей воды и телевизора, но не жалуется
СКА уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции