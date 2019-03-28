Из-за ДТП на Большеохтинском мосту пострадали четыре человека

Их уже отвезли в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

Инцидент случился сегодня вечером, 28 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, участниками аварии стали три автомобиля. Они не поделили дорогу на Большеохтинском мосту. Петербуржцы пишут, что во всем виноват водить Great Wall – он выехал на встречную полосу, собрав две машины.

В результате пострадали четыре человека – водители Mercedes и Hyundai, а также пассажиры автомобилей. Как себя чувствует владелец Great Wall – не уточняется. Больше всего досталось человеку, который сидел за рулем «немца» — он находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург». Пока что никаких официальных данных не поступало. Специалистам предстоит разобраться в деталях дела, чтобы выяснить, кто на самом деле виноват.

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