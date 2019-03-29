Полицейские ищут пропавший Cadillac за 4 миллиона рублей

Его владелица сообщила, что машину угнали с Малого проспекта Петроградской стороны.

В Санкт-Петербурге ищут Cadillac Escalade за 4 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в полиции города 29 марта. С заявлением об угоне в правоохранительные органы в четверг обратилась 52-летняя женщина: по ее словам, автомобиль стоял на Малом пр. Петроградской стороны. Общий ущерб женщина оценила в 4,2 млн рублей, передают в МВД Петербурга.

Машина могла стоить и больше: рекомендованная розничная цена этого внедорожника класса люкс стартует от 5,69 млн рублей. Машину начали производить в 1998-ом и продолжают выпускать до сих пор. Уголовное дело, по данным полиции Петербурга, еще не возбудили — однако подобные угоны классифицируют как кражи в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге пропали дорогостоящие BMW и Toyota — так вот они вместе стоят как этот Cadillac.