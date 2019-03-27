Владельцы дорогостоящих Toyota и BMW стали жертвами петербургских угонщиков

Общий ущерб оценивается более чем в шесть миллионов рублей. Фото: Рixabay

Общий ущерб оценивается более чем в шесть миллионов рублей. Фото: Рixabay

Полиция Санкт-Петербурга сообщает про угон двух иномарок, которые произошли в городе накануне во вторник, 26 марта. Общий ущерб оценивается более чем в шесть миллионов рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, в Калининском районе Северной столицы злоумышленники угнали у 34 -летнего мужчины автомобиль Toyota Land Cruiser (Тойота Ленд Крузер) стоимостью более 2 миллиона рублей. Инцидент произошел у одного из домов по Меншиковскому проспекту.

В тот же день в полицию города Пушкин обратился петербуржец с заявлением об угоне автомобиля марки BMW X6 (БМВ Х6), похищенного у дома по Детскосельскому бульвару. Ущерб составил более 4 миллионов рублей.

По данным фактам полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейские разыскивают мужчину, избившего автомеханика.