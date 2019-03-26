Полицейские разыскивают мужчину, избившего автомеханика

Мужчина прихватил с собой перед уходом деньги пострадавшего, его мобильный телефон и банковские карты. Фото: Рixabay

Мужчина прихватил с собой перед уходом деньги пострадавшего, его мобильный телефон и банковские карты. Фото: Рixabay

Малознакомый мужчина избил 22-летнего автомеханика и похитил имущество на 167 тысяч рублей. Об этом потерпевший рассказал в своем заявлении, направленном в полицию Выборгского района 24 марта.

По словам автомеханика, он заменил колесо на машине злоумышленника, на что тот в свою очередь заявил, что по причине плохо закрученных гаек он получил материальный ущерб и потерял работу. Злоумышленник начал требовать переписать на него автомобиль 22-летнего юноши, а также прихватил с собой перед уходом деньги пострадавшего, его мобильный телефон и банковские карты.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Мурино таксист избил пассажиров, обокрал и снял избиение на видео.