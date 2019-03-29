К двери Toyota на заводе в Петербурге привязали гранату

Предмет, похожий на гранату, закрепили на левой передней двери. Фото: pixabay.com
Предмет, похожий на гранату, закрепили на левой передней двери. Фото: pixabay.com

Найденный предмет отправили на экспертизу — полицейские проводят проверку.

Полицейские проверку по сообщению о привязанной к машине гранате — или предмете, похожему на гранату, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 29 марта.

По данным полиции, предмет закрепили за рычаг на левой передней двери автомобиля Toyota Land Cruiser. Его обнаружили около 10 часов вечера 29 февраля в четверг, машина стояла на Киевской ул. Петербурга. Как передают в полиции, автомобиль находился на территории завода — это может быть Трансформаторный Электроремонтный завод на Киевской ул., д. 32.

Предмет отправили на экспертизу — пока у полиции нет уверенности, что это именно граната. Уголовное дело возбуждать пока не стали, передают в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге угнали Cadillac.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
Toyota автомобиль граната завод машина московский район
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