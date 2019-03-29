В ЗакСобрании назвали причины плохой уборки Петербурга зимой

За зимний сезон 2018/2019 выпавший снег почти в 1,5 раза превысил средний рост жителей России.

За зимний сезон 2018-2019 года в Санкт-Петербурге выпало 223 см снега, сообщили в ЗакСобрании на заседании комиссии по городскому хозяйству 29 марта. Основными проблемами зампреды Жилкома и комблага Санкт-Петербурга назвали наледь под водосточными трубами, припаркованные в неудачных местах машины, снег на крышах и отставание в работе снегоплавильных пунктов. Кроме этого в комиссии заявили, что Смольный недостаточно профинансировал работу персонала и не закупил достаточно техники. Проблемы обнаружились и в координации действий между ведомствами Санкт-Петербурга и администрациями районов.

За зиму в Санкт-Петербурге вывезли 3,8 млн м3 снега. В сезон 2017/2018 годов в Санкт-Петербурге утилизировали в 1,5 раза меньше снега — 2,2 млн м3,сообщает “Водоканал Санкт-Петербурга”.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний рост мужчины в России в 2010-ых годах составлял 178 см, а женщины — 166 см. Так вот высота выпавшего зимой снега в Санкт-Петербурга почти в 1,5 раза превышала эти цифры.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов уволил главу Жилкома Санкт-Петербурга за плохую уборку города.