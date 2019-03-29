Из Франции привезли заменитель молока с неизвестным составом

На этикетке товара ничего не было - таможенники не могли сравнить товар с заявленным. Фото: pixabay.com

На этикетке товара ничего не было - таможенники не могли сравнить товар с заявленным. Фото: pixabay.com

Груз в 22 тонны вызвал недоумение у санитарных инспекторов на таможне Санкт-Петербурга.

В Контейнерном терминале Санкт-Петербурга в четверг 28 марта разбирались с грузом кормовых добавок из Франции, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре 29 марта. По информации ведомства, инспекторы притормозили движение партии в 22 тонны.

Поставщик привез в Санкт-Петербург заменитель цельного молока. При этом на этикетке продукции ничего не было сказано о составе продукта — таможенники не могли сравнить прибывший товар с заявленным. Инспекторы Петербурга составили протокол об административном правонарушении, состав нанесли на товарную этикетку и груз продолжил движение, сообщили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что прибывший в Санкт-Петербург груз клементинов оказался заражен плодовой мухой.