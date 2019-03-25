Груз клементинов из Марокко оказался заражен плодовой мухой

В партии на 48 тонн нашли личинок насекомых — теперь груз отправили на обеззараживание.

В морском порту Петербурга санитарные инспекторы проверили груз цитрусовых из Марокко — партия оказалась заражена плодовой мухой, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре Петербурга 25 марта.

Инспекторы проверили 48 тонн клементинов — две партии привезли из Африки и фрукты должны были появиться на прилавках магазинов Петербурга. Однако инспекторы нашли при досмотре личинки насекомых, передают в ведомстве. Позже лабораторная экспертиза подтвердили, что груз заражен мухой. Сейчас его направили на обеззараживание — может быть, какую-то часть груза удастся спасти.

Клементины — гибрид мандаринов и апельсинов-корольков, напоминают мандарины, но более сладкие.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что Россельхознадзор уничтожил 8,5 тонн яблок.