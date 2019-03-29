У директора театра “БУФФ” возникли проблемы с прокуратурой

Театр не ввел информацию о закупках в единую систему в установленный срок.

В Санкт-Петербурге оштрафовали директора музыкально-драматического театра “БУФФ” за просрочку извещения о закупках, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 29 марта.

Как передают в ведомстве Красногвардейского района Петербурга, театр провел закупки по восьми контрактам на изготовление реквизитов и декораций, а также их монтирование, однако информация об этом не появилась в единой системе в течение 3 дней, как предписано законом. Прокуратура потребовала устранить нарушения, но ее проигнорировали. Теперь мировой судья постановил привлечь директора к ответственности — он заплатит 2 тысячи рублей штрафа, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что театр Миронова прокомментировал исключение Фурманова из ЛТД.