На Софийской улице из-под земли бьет струя горячей воды

Специалисты ГУП “ТЭК” прибыли на место через 15 минут после сообщения об аварии и сейчас оценивают масштабы проблемы.

На юге Санкт-Петербурга прорвало трубу: очевидцы сообщили в социальных сетях, что на Софийской улице из-под асфальта бьет фонтан горячей воды. Авария произошла в пятницу 29 марта около 09:00. Информацию подтвердили и в ГУП ТЭК — через 15 минут на место прибыли специалисты и начали работу над дефектом.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

Пока что в ведомстве не уточняют, затронет ли авария жителей ближайших домов — теоретически из-за прорыва во Фрунзенском районе могут понизить отопление и отключить горячую воду. Сейчас специалисты оценивают масштабы проблемы. Аварии на теплосетях Санкт-Петербурга часто происходят в период перепадов температур — при оттепелях, в начале и конце зимы.

На Софийской ул. д. 19, где произошел прорыв, находится колледж Петербургской моды.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Теплосеть” начала реконструкцию на Тельмана.