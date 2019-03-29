Петербуржец задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемый в хранении и покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Как стало известно Gazeta. SPb, 27 марта в городе Кронштадт возле дома по улице Флотской правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Злоумышленник хранил в своей квартире наркотическое средство «N-метилэфедрон» с целью дальнейшего сбыта. Общая масса обнаруженного наркотика составила более 247 граммов.

Кроме того, в квартире обнаружили и изъяли электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, банковские карты и сим-карты, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный производство, сбыт или пересылка наркотических средств.

В ходе проверки также выяснилось, что в феврале 2019 года злоумышленник незаконно хранил в тайнике, расположенном в Приморском районе города, аналогичный наркотик массой более 10 граммов.

По данному факту Следственное управление УМВД России по Приморскому району возбудило уголовное дело.

Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция продолжает работу по устанавливать все обстоятельства данного преступления.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что пропитанный наркотиком батон пытались пронести в СИЗО-1 для подследственного.