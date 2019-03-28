Пропитанный наркотиком батон пытались пронести в СИЗО-1 для подследственного

По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН России по СПб и ЛО

По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН России по СПб и ЛО

Батон был нарезан предварительно, а после проверки еще и оказался пропитанным опасным наркотическим веществом.

Как сообщает УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области сегодня, продукцию с метадоном пытались пронести одному из подследственных в СИЗО-1. Нарезанный батон с первого взгляда ничем не отличался от обычного. Однако при разрезе хлебобулочного изделия выяснилось, что консистенция отличается от основной. Это говорило о том, что продукция с явными признаками пропитки неизвестным веществом.

После проведенной экспертизы и исследования стало ясно, что батон был пропитан наркотическим веществом метадон массой более 1 гр.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телефоны, usb кабели и наркотики пытались пронести в батоне в СИЗО-1.