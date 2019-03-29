Петербуржца судят за наезд на женщину на электросамокате

Мужчина полностью признал свою вину. Фото: pixabay.com
Мужчина полностью признал свою вину. Фото: pixabay.com

Потерпевшая получила открытую тупую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

В отношении жителя Петроградского района Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело за наезд на пешехода на электросамокате, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 29 марта.

По данным ведомства, в августе 2018 года молодой человек 26-ти лет ехал на самокате по Большой Пушкарской и наехал на женщину. Как сообщили в прокуратуре, мужчина нарушил ПДД.

Женщина упала на асфальт, ее госпитализировали. Врачи сообщили, что она получила открытую тупую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Все вместе классифицировали как тяжелый вред здоровью. Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, подсудимый свою вину признает. Его судьбу решит Петроградский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, в Петербурге возбудили уголовное дело за вандализм.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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