Петербуржец, свирепо орудовавший топором в поезде, может попасть под арест

Ему грозит до 3-х месяцев пребывания под стражей Фото: pixabay

Ему грозит до 3-х месяцев пребывания под стражей Фото: pixabay

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вандализма в высокоскоростном поезде. Мужчина с топором устроил погром в 4-х вагонах.

Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, повредившего 4 вагона высокоскоростного поезда, сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Согласно материалам дела, ночью неподалёку от железнодорожной станции Славянка злоумышленник возвращался домой. Однако ему на пути подвернулся пассажирский поезд, совершивший техническую остановку.

Неуравновешенный молодой человек вернулся домой за топором и направился обратно к станции. Выплеснуть накопленную агрессию злоумышленник решил на вагоны стоявшего поезда. Захваченным с собой орудием он нанес повреждения 4-м вагонам.

Стоимость ремонта одного составляет более 100 тыс. рублей. Общая сумма ущерба устанавливается, говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о «Вандализме». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде ареста до 3 месяцев.

Ранее Gazeta. SPb сообщала, что очевидец рассказал о мужчине, который с топором накинулся на автомобиль на Карпинского.