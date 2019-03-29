Очевидцы сообщили о прорыве трубы на Авиаконструкторов

Если факт аварии подтвердится, это станет вторым прорывом за утро. Фото: https://vk.com/pitertop1
Если факт аварии подтвердится, это станет вторым прорывом за утро. Фото: https://vk.com/pitertop1

Сотрудники ГУП “ТЭК” тем временем устраняют аварию на Софийской улице — в зоне “поражения” пять домов.

Жители Санкт-Петербурга сообщили в социальных сетях о прорыве трубы на пр. Авиаконструкторов около 11:00 29 марта. Очевидцы сообщают, что от места аварии поднимается пар — возможно, скоро в домах поблизости отключат горячую воду.

В ГУП “ТЭК” пока не подтвердили факт аварии — может быть причина пара в чем-то другом. Если трубу действительно прорвало, то это станет второй аварией за утро — около 9 утра на Софийской улице из-под асфальта забил фонтан горячей воды, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Специалисты прибыли на место через 15 минут и уже работают над устранением дефектов.

Расчетное время починки трубы в 20 см — примерно 8 часов, сообщили в ГУП “ТЭК”, но рабочие постараются справиться пораньше. Пока что отопление понизили в двух домах и одном учебном учреждении, а еще два учебных заведения перевели на резервную схему.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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