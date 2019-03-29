Жителя Петербурга похитили за придуманный долг

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Полицейские настигли злоумышленников в Тосно, но о судьбе похищенного ничего не сообщают.

В Невском районе Санкт-Петербурга избили и похитили мужчину, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 29 марта. По данным полиции, петербуржца затолкали в машину Kia Rio сред белого дня в четверг 28 марта.

Как передают в полиции Петербурга, причиной стал долг, который мужчина не выплатил. Мало того, что сумма не так уж велика — 30 тысяч рублей — так и долга на самом деле никогда не существовало, передают в органах.

Полицейские настигли похитителей в Тосно, их задержали, но о судьбе похищенного в полиции ничего не рассказали. В отношении двух безработных жителей Санкт-Петербурга возбудили уголовные дела — согласно УК РФ, каждый из них может получить до 10 лет тюрьмы со штрафом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти в поле нашли человеческие останки.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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