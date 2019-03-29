Человеческие останки обнаружил квадрациклист, проезжая по гатчинскому полю

В Гатчинском районе Ленинградской области мужчина наткнулся на человеческий скелет. Останки находились в поле возле СНТ «Дони».

Сегодня, 28 марта, около 19 часов вечера в полицию Гатчинского района обратился житель СНТ «Дони». Мужчина сообщил, что вечером того же дня катался на квадроцикле в поле и увидел лежащий скелет. Человеческие останки, найденные возле указанного СНТ, по предварительным данным принадлежали мужчине.

На месте происшествия информация подтвердилась. На данный момент правоохранители проводят проверку по данному факту.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в пустом доме в центре Северной столицы нашли скелеты мужчины и женщины

В Центральном районе Санкт-Петербурга в одном из заброшенных домов были найдены два скелета. Об этом сообщило АН “Оперативное прикрытие” 11 февраля. Человечески останки находились на третьем этаже дома №16 на Воронежской улице.