Самовольное использование земли может обернуться для организации штрафами

В Красногвардейском районе Петербурга прокуратура выявила факт незаконного использования ООО «ГорСтройМаш» земельного участка. Организация должна устранить нарушения.

Согласно материалам дела, во время проверки исполнения земельного законодательства было установлено, что на одном из участков, площадью 4 885 кв. м на Пискаревском проспекте, находится стоянка большегрузного транспорта, огороженная забором. Данный земельный участок эксплуатирует под свои нужды ООО «ГорСтройМаш».

В ходе проверки выяснилось, что договор аренды на использование земельного участка не заключен. Организация эксплуатирует его самовольно, рассказали в городской прокуратуре.

В отношении организации и ее генерального директора возбуждено два административных дела по факту самовольного использования земельного участка. Руководство организации обязали устранить нарушения закона.

Районная прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

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