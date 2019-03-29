Петербуржца могут посадить на 20 лет за 3 кг наркотиков

Мужчину поймали в декабре, когда он делал “закладки” — в рюкзаки нашли свыше 2 кг мефедрона.

Житель Петербурга обвиняется в попытке сбыть почти 3 кг мефедрона, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 29 марта. Его судьбу будет решать Красногвардейский районный суд Петербурга — вероятно мужчина получит не менее 15 лет.

По данным следствия, в декабре 2018 года, петербуржца задержали в Красногвардейском районе Петербурга, когда он делал “закладки”. Две спрятанные партии наркотиков в общем весили 750 грамм. В рюкзаке у мужчины нашли еще свыше 2 кг мефедрона, сообщили в прокуратуре Петербурга. Мефедрон относится к классу психостимуляторов, внесен в список наркотических веществ в 2010-ом году, вызывает стойкую зависимость.

Сейчас речь идет о тюремном сроке от 15 до 20 лет лишения свободы, обвинительное заключение утверждено, сообщили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге у водителя маршрутки нашли гашиш.