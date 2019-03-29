У пожилого водителя маршрутки нашли гашиш

Сотрудники ДПС остановили маршрутку вечером в среду в Кировском районе. Фото: ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти

Сотрудники ДПС остановили маршрутку вечером в среду в Кировском районе. Фото: ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти

Мужчина хранил наркотики в пластиковом контейнере в нагрудной сумке.

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ изъяли у маршрутчика наркотики, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 29 марта.

Патрульные остановили машину около 20:00 в среду 27 марта на улице Маршал Говорова, сообщили в МВД. Пассажиров в маршрутке не было. Водитель — мужчина 61 года — находился в состоянии опьянения и полицейские решили его обыскать. В его нагрудной сумке нашли пластиковый контейнер с камнеобразным веществом. Позже эксперты подтвердили, что это гашиш — его вес составил 4,43 грамма, передают в полиции Кировского района Петербурга.

Сейчас в полиции возбудили уголовное дело, а с подозреваемого взяли подписку о невыезде, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Приморского района Петербурга организовал в своей квартире притон.