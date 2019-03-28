Житель Приморского района организовал притон в своей квартире за дозу

Организатору грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: https://pixabay.com

Организатору грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: https://pixabay.com

Для этого он нашел постоянных клиентов и людей, которые смогут регулярно изготавливать наркотические вещества. Он также поставлял необходимые предметы для изготовления наркотиков.

Сам обвиняемый за организацию притона просил часть наркотических средств. Притон, сообщает прокуратура Петербурга сегодня, был выявлен в жилой квартире в Приморском районе.

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого в совершении преступления. Притон обвиняемый организовал в своей квартире. Нашел постоянных клиентов, поставлял специальные предметы для приготовления и употребления наркотических средств.

Уголовное дело направляется в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Организатору грозит до 4 лет лишения свободы.

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