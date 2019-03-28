Подпольное онлайн-казино в квартире на Колокольной прикрыли

Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащим поведении. https://pixabay.com
Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащим поведении. https://pixabay.com

Организаторами оказались двое мужчин и женщина. Она разместили в квартире 30 компьютеров и приглашали посетителей.

Трое злоумышленников были задержаны оперативниками ГУ МВД РФ. Именно их обвиняют в организации подпольного онлайн-казино. Владельцы незаконного бизнеса устроили игорный дом в квартире на Колокольной улице. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Были задержаны генеральный директор и кассиры-операторы. Для онлайн-казино были использованы 30 персональных компьютеров с предустановленным в них программным обеспечением в виде слот-игр.

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащим поведении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обычная петербургская квартира оказалась казино.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Центральный район
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