Обычная петербургская квартира оказалась казино

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили там 16 аппаратов.

Оперативники экономической полиции наведались к любителям азартных игр 24 марта. Подпольное казино организовали в доме на Солдата Корзуна в доме 18. Уточняется, что о месте знали твои «свои». Чтобы попасть внутрь, нужно было представиться подобающим образом.

Один из полицейских знал, кем именно, поэтому оперативники проникли внутрь без применения силы. Всего в помещении находилось 11 игральных аппаратов и пять компьютеров. Не уточняется, были ли внутри посетители. В скором времени будет возбуждено уголовно дело, говорится в издании «Фонтанка».

Напоминаем, что казино и игровые залы запретили еще в 2009 году. Существует только несколько зон, в которых по закону играть можно. Все остальные признаются нелегальными – их деятельность пресекается, все причастные наказываются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что подпольное казино закрыли на Бухарестской ул. Петербурга: бизнес вела 28-летняя женщина.