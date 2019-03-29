Страх лишиться иномарок побудил должника расплатиться по долгам

Гражданин Петербурга выплатил 6,5 миллионов рублей неустойки за просрочку арендной платы за земельный участок. Он решил пересмотреть свой подход к делу сразу после того, как узнал, что им заинтересовались судебные приставы.

Ранее Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Волосовский муниципальный район Ленобласти вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании 6,5-миллионной неустойки, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Отмечается, что требования истца были удовлетворены: мужчина должен был выплатить деньги в пользу Комитета. Однако этого не случилось.

Тогда исполнительный лист передали в Петродворцовый районный отдел УФССП России по Петербургу, говорится в сообщении.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного взыскания долга. Мужчина, испугавшись потерять несколько своих иномарок, не стал доводить дело до ареста транспортных средств и полностью погасил задолженность.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что «БалтМостПроект» выплатит работникам 1,5 млн долга по зарплате.