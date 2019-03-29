«БалтМостПроект» выплатит работникам 1,5 млн долга по зарплате

В Красносельском районе Петербурга суд взыскал с ООО «БалтМостПроект» в пользу трудового коллектива заработную плату. Задолженность перед работниками составила более 1,5 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, работники указанной организации заявили об образовавшейся задолженности по заработной плате.

После чего в защиту интересов сотрудников ООО «БалтМостПроект» прокуратура направила в суд 20 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на общую сумму более 1,5 млн рублей, рассказали в городской прокуратуре.

Генерального директора организации обязали устранить нарушения закона и не допустить их в дальнейшем. Прокуратура держит на контроле процесс погашения задолженности по заработной плате перед работниками.

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