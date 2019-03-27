У петербуржца отнимают единственное жилье за долг в 230 тысяч

Петербургский 54-летний мужчина, работающий врачом-психиатром, может стать бездомным из-за долга по кредиту в 230 тысяч рублей.

Мужчина имеет единственное жилье – комнату в коммунальной квартире. Кадастровая стоимость данного жилья оценивается в 2,5 миллиона рублей. А отобрать её хотят за долги в гораздо меньшую сумму.

Мужчина подал иск в суд по правам человека. На данный момент врачу, оказавшемуся в тяжелом положении, помогают общественники. Его единственное жилье уже продано на торгах.

Российское правительство приняло постановление, согласно которому выдавать кредит под залог единственного жилья запрещено.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что антимонопольная служба выявила картельный сговор на торгах по освещению Богословского кладбища. Его участниками оказались ООО «Петростроймонтаж» и ООО «КурортСтройПроект».