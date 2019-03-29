В Петербурге уроженец Таджикистана чуть не убил двоих людей

В ходе следствия установлено, что днем 20 ноября прошлого года в помещении организации произошло двойное покушение на убийство.

В офисе организации, расположенном в одном из домов по Индустриальному проспекту, обвиняемый в ходе конфликта, причина которого неизвестна, нанес 32-летнему мужчине многочисленные удары ножом.

Мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Кроме того, подозреваемый нанес не менее двух ударов этим же ножом 31-летнему мужчине. Пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Ему была оказана необходимая помощь.

Правоохранительными органами по подозрению в совершении покушения на убийство двух людей был задержан 54-летний уроженец Республики Таджикистан. Уголовное дело направлено в суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт- Петербурге задержаны подозреваемые в похищении человека.