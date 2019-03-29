В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении человека

Сотрудникам полиции по «горячим» следам удалось задержать двух подозреваемых в похищении мужчины.

По версии следствия, вчера, 28 марта 2019 года, двое злоумышленников у дома 67 по проспекту Большевиков без помощи подручных средств избили 31-летнего мужчину.

Затем они угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и потребовали отдать им денежные средства в размере 30 тысяч рублей. На требование они получили отказ. Злоумышленники заставили мужчину сесть в салон автомобиля марки «Киа Рио» и скрылись с места преступления, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции по «горячим» следам в городе Тосно у одного из домов, находящегося на улице Станиславского, был найден указанный автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин в возрасте 32-х и 35-ти лет.

Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге грабители напали на больницу.