Возбуждено уголовное дело об ограблении больницы в Петербурге

Неизвестные были одеты в медицинские халаты и маски. Фото: Pixabay

Неизвестные были одеты в медицинские халаты и маски. Фото: Pixabay

Сегодня утром, 29 марта, двое неизвестных мужчин, одетых в медицинские халаты, колпаки и с масками на лицах напали на главного врача больницы.

Медицинское учреждение расположено в Курортном районе Санкт-Петербурга. Двое неизвестных угрожали главному врачу больницы ножом и избили его. Кроме того, от действий злоумышленников пострадали начальники информационного центра и отдела материального обеспечения больницы.

Злоумышленники похитили из сейфа денежные средства в размере 200 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

На данный момент управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело по факту данного происшествия. Для установления всех обстоятельств случившегося создана следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

Расследование дела находится на особом контроле.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге грабители напали на больницу.