В Петербурге поймали группу наркодилеров

По версии следствия, один из четверых обвиняемых не позднее апреля прошлого года создал организованную группу. Их целью была продажа наркотиков.

Группа занималась сбытом наркотических средств – метадона. Действовали подозреваемые на территории Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. Они осуществляли продажу наркотиков путем заказа по телефонному номеру.

В организованной группе действовало четкое распределение ролей: «закладчик» наркотических веществ, «оператор» телефонных переговоров. Кроме того, осуществлялся контроль за получением денег на счета электронных кошельков. Денежные средства затем переводились на счета компаний для легализации.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что группой было проведено в период с апреля 2017 по май 2018 не менее 11 эпизодов сбыта и 2 покушений на сбыт метадона. А также были легализованы деньги на сумму почти 300 тысяч рублей.

Дело направлено в Невский суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге уроженец Таджикистана чуть не убил двоих людей.