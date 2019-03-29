ДТП на Невском собрало пробку

Сейчас движение в сторону Площади Восстания затруднено. Фото: https://vk.com/spb_today
Сейчас движение в сторону Площади Восстания затруднено. Фото: https://vk.com/spb_today

Горожане жалуются на то, что не могут нормально проехать из-за очередной аварии в центре города.

Инцидент случился сегодня вечером, 29 марта. Обо всем рассказал очевидец, который поделился также фотографиями с места происшествия. Автор поста уверяет, что участниками ДТП стали две машины – автобус и троллейбус. Из-за их столкновения затруднено движение в сторону Площади Восстания. Есть ли пострадавшие в результате аварии – не уточняется. На месте уже работают специалисты, которые разбираются в обстоятельствах дела.

В «Яндекс.Пробках» участок дороги, где все случилось, отмечен алым цветом. Это значит, что автолюбители до сих пор не могут быстро проехать. В целом в центре Санкт-Петербурга не самая благополучная обстановка на дорогах – многие возвращаются домой, а кто-то решил выбраться погулять.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за ДТП на Большеохтинском мосту пострадали четыре человека.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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