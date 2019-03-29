Беспочвенные подозрения охранника стали причиной массовой драки в Петербурге

В драке пострадал как минимум один человек. Фото: Скриншот

В драке пострадал как минимум один человек. Фото: Скриншот

Мужчина решил, что молодые люди хотят украсть бутылку и, не разбираясь, вызвал подмогу.

Инцидент произошел сегодня, 29 марта, в одном из круглосуточных магазинов на Байконурской улице. Туда пришли четыре парня, которые выбирали, что бы им прикупить. Охранник подумал, что они что-то украли и позвонил кому-то. Подмога ехала около 20 минут, рассказывает очевидец, который поделился историей в социальной сети «Вконтакте». Чтобы молодые люди никуда не делись за это время, охранник не выпускал их никуда. При этом сотрудников правоохранительных органов вызывать он отказывался. В какой-то момент в магазин ворвались несколько человек, которые начали избивать покупателей. Одному из парней в результате понадобилась помощь.

Неизвестно, вмешались ли в происходящее полицейские. Уточняется, что никакой бутылки никто не крал и все это было одним большим недоразумением.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пьяная драка пятидесятилетних привела к уголовному делу.