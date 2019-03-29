Неизвестный пырнул ножом подростка в ТРК «Коломяжский»

Агрессор скрылся с места преступления, его до сих пор ищут. Фото: Pixabay

Агрессор скрылся с места преступления, его до сих пор ищут. Фото: Pixabay

Молодого человека доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 29 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, конфликт случился в фудкорте неподалеку от одного из ресторанов быстрого питания. По неизвестной причине двое поссорились. Незнакомец, не желая доносить свою правду словами, вынул нож и набросился на подростка. Парень получил ножевое ранение, а незнакомец благополучно скрылся с места происшествия.

Врачи, прибывшие в торговый центр, увезли молодого человека в реанимацию. Его состояние оценивают как тяжелое, но все-таки несколько слов он сказать смог. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают петербуржца, напавшего на подростка, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге спор за место в трамвае кончился поножовщиной. В конфликте пострадал молодой человек, который не хотел уступать 55-летнему пассажиру.