В Петербурге спор за место в трамвае кончился поножовщиной

В Красносельском районе Санкт-Петербурга между двумя пассажирами трамвая возник спор о свободном месте для сидения. Один из мужчин получил ножевое ранение в плечо.

Инцидент произошел в трамвае №60 около 20:00, во вторник, 26 марта. 55-летний мужчина потребовал от неизвестного молодого человека уступить ему место, на что парень ничего не ответил. Тогда мужчина несколько раз дернул сидящего юношу за капюшон. На повторное требование уступить место пассажир ответил отказом и ударом ножа в плечо мужчине.

После чего, проехав несколько остановок, молодой человек все-таки поднялся и ушел в глубь салона трамвая. Раненному мужчине оказала первую медицинскую помощь одна из пассажирок.

Личность нападавшего пока не установлена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что поножовщина у станции метро «Нарвская» закончилась кровавым убийством.