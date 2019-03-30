По факту смертельного ДТП на Невском проспекте проводится проверка

ДТП с летальным исходом на перекрестке Невского и Литейного проспектов Фото: https://vk.com/spb_today
ДТП с летальным исходом на перекрестке Невского и Литейного проспектов Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге в результате дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте один человек погиб и четверо госпитализированы.

Сегодня, 30 марта, в районе 7 часов утра произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Хендай Генезис», двигающийся на большой скорости по Невскому проспекту, столкнулся с «Газелью», ехавшей по Литейному проспекту.

Инцидент произошёл на перекрестке Невского и Литейного проспектов, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП «Хендай Генезис» вынесло на полосу встречного движения, где последовало столкновение с автомобилем «Фольксваген». Далее «Хендай» вылетел на тротуар, сбив при этом пешехода.

Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель «Фольксваген» погиб. Находившегося за рулём «Хендай Генезис» мужчину, двух пассажиров «Фольксваген» и пешехода госпитализировали.

Фото: https://vk.com/spb_today

Правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Движение по Невскому от Фонтанки до Литейного остановлено,

-пишут очевидцы в социальных сетях.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ДТП на «Нарве» унесло жизнь одного человека.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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