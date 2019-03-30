По факту смертельного ДТП на Невском проспекте проводится проверка

В Петербурге в результате дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте один человек погиб и четверо госпитализированы.
Сегодня, 30 марта, в районе 7 часов утра произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Хендай Генезис», двигающийся на большой скорости по Невскому проспекту, столкнулся с «Газелью», ехавшей по Литейному проспекту.
Инцидент произошёл на перекрестке Невского и Литейного проспектов, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В результате ДТП «Хендай Генезис» вынесло на полосу встречного движения, где последовало столкновение с автомобилем «Фольксваген». Далее «Хендай» вылетел на тротуар, сбив при этом пешехода.
Водитель «Фольксваген» погиб. Находившегося за рулём «Хендай Генезис» мужчину, двух пассажиров «Фольксваген» и пешехода госпитализировали.
Правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Движение по Невскому от Фонтанки до Литейного остановлено,
-пишут очевидцы в социальных сетях.
Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ДТП на «Нарве» унесло жизнь одного человека.