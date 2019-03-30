ДТП на «Нарве» унесло жизнь одного человека

В Кингисеппском районе Ленобласти на трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии один человек скончался на месте.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 марта, в районе трёх ночи, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Газель» столкнулась с автомобилем Audi. В результате чего иномарку отбросило на обочину, где она загорелась. Второе транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

Водителя Audi госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина, находившийся за рулём «Газели», получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир погиб на месте происшествия.

Сейчас ведётся проверка по факту произошедшего.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что по призыву Кадырова виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции.