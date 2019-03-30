Полиция разыскивает ТВ специалистов, похитивших у пенсионера 300 рублей

В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестные мужчины под предлогом переключения кабельного телевидения проникли в квартиру 83-летнего пенсионера и похитили у него 300 тысяч рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в одном из домов по 2-му Муринскому проспекту в пятницу, 29 марта.

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у 86-летней пенсионерки “взяли в долг” 100 тысяч рублей. Ей на домашний телефон позвонил неизвестный и голосом ее сына рассказал, что попал в беду. Он попросил ее отдать мужчине, который к ней придет, 100 тысяч рублей в долг. Мужчина действительно пришел после звонка, пенсионерка передала ему деньги, затем позвонила сыну — и только тогда выяснила, что все это было обманом.