У 86-летней пенсионерки “взяли в долг” 100 тысяч рублей

Неизвестный по телефону “голосом сына” попросил отдать деньги мужчине, который за ними придет.

Пенсионерка, проживающая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, заявила в полицию, что неизвестные обманом похитили у нее 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 26 марта.

Как сообщила 86-летняя женщина, ей на домашний телефон позвонил неизвестный и голосом ее сына рассказал, что попал в беду. Он попросил ее отдать мужчине, который к ней придет, 100 тысяч рублей в долг. Мужчина действительно пришел после звонка, пенсионерка передала ему деньги, затем позвонила сыну — и только тогда выяснила, что все это было обманом, сообщили в полиции. Сейчас полицейские ищут мошенников и решают вопрос о возбуждении дела.

Напомним, сотрудницу банка в Петербурге подозревают в хищении почти 5 млн рублей.