Менеджера банка в Петербурге заподозрили в хищении 4,8 млн

23-летняя сотрудница одного из финансовых учреждений в Санкт-Петербурге похитила 4,8 млн рублей с депозитов восьми клиентов банка.

По данным полиции, 23-летняя петербурженка, которая занимала должность главного менеджера дополнительного офиса одного из банков у метро «Парк Победы», была задержана 25 марта.

Как стало известно Gazeta.SPb, юная особа подозревается в том, что, начиная с сентября 2016 года по апрель 2018 года пользуясь служебным положением похитила средства с депозитов восьми клиентов. Мошенница перечисляла деньги на банковский счет клиента банка, который не состоял с ней в сговоре, а после на свою банковскую карту, после девушка сняла деньги в кассе банка.

Ущерб от действий аферистки составил более чем 4 млн 850 тыс. рублей. В отношении мошенницы возбужденно уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мошенники обманули отца больной девочки на 5 млн рублей.