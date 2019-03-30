В Петербурге разыскивают злоумышленника, раневшего мужчину из «травмата»

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестного, нанесшего ранение 53-летнему мужчине.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 марта в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. В нём говорилось, что 29 марта из своей квартиры, расположенной по Дунайскому проспекту, 40, с огнестрельным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализирован 53-летний мужчина.

Потерпевший был ранен из травматического оружия, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавшего, в него стрелял неизвестный злоумышленник. По данному факту полицейские проводят расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что, применив физическую силу, неизвестные похитили из Suzuki сумку с миллионом.

В Гатчинском районе Петербурга ищут неизвестных, совершивших кражу сумки с деньгами. Неизвестные вытащили её из салона машины, прибегли к физическому насилию в отношении владельца.