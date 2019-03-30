Жители Петербурга обнимают детскую поликлинику №44

Около 250 петербуржцев "обняли" поликлинику Фото: скриншот видео из группы в "ВК" https://vk.com/mytndvor

Около 250 петербуржцев "обняли" поликлинику Фото: скриншот видео из группы в "ВК" https://vk.com/mytndvor

Сегодня, 30 марта, петербургские активисты организовали флешмоб «Обнимем детскую поликлинику». Речь идёт о лечебном учреждении №44. Помимо неравнодушных граждан, поликлинику заключат в «объятия» врачи и медсёстры, опасающиеся увольнений.

Мероприятие будет проходить в течение часа с 12 до 13 дня у дома №25 на Мытнинской. Участники окружат «заботой» поликлинику, взявшись за руки.

Мы любим нашу родную поликлинику и переживаем за наших врачей,

— говорят активисты Центрального района.

Напомним, что в мае 2018 года власти собирались на 2 года полностью закрыть указанное медицинское учреждение на ремонт. Однако, благодаря активности неравнодушных местных жителей, планы чиновников немного изменились.

Активистов беспокоит вопрос организации лечебного процесса во время проведения ремонта. Ранее сообщалось, что медработники поликлиники переедут в здание 8-й поликлиники на улице Чайковского, 73. Люди озабочены тем, что в новом здании выделен всего один этаж.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что на защиту детской поликлиники №44 в ход пойдут обнимашки.