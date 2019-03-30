Станция метро «Девяткино» закрыта из-за бесхозного предмета

Станция закрыта на вход и выход на период проверки Фото: wikipedia
Станция закрыта на вход и выход на период проверки Фото: wikipedia

В Петербурге станцию метрополитена «Девяткино» закрыли на вход и выход. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен» сейчас там ведётся проверка.

Сегодня, 30 марта, в районе 14 часов дня была закрыта станция метро «Девяткино». Мера последовала после того, как там был обнаружен подозрительный предмет. В целях соблюдения безопасности жителей и гостей Северной столицы пока не пускают на станцию.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что станция метро “Новокрестовская” может стать “Зенитовской”.

Если у петербургского клуба получится договориться с городскими властями, то новое имя станция может получить до конца 2019 года.

Станцию метро “Новокрестовская” могут переименовать в честь петербургского ФК “Зенит” и назвать “Зенитовской”. Об этом рассказал президент “Зенита” Александр Медведев. В настоящий момент, по его словам, клуб ведет переговоры по данному вопросу с городом. Если все сложится удачно — новое имя станция получит до конца года.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ГУП "Петербургский метрополитен" девяткино станция метро закрыта
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