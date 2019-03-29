Станция метро “Новокрестовская” может стать “Зенитовской”

Если клубу Санкт-Петербурга удастся договориться с городом, то новое имя станция может получить до конца года.

Станцию метро “Новокрестовская” могут переименовать в честь ФК “Зенит” Санкт-Петербурга и назвать “Зенитовской”, сообщил президент “Зенита” Александр Медведев. По его словам, сейчас клуб ведет переговоры об этом с городом — и новое имя станция может получить до конца 2019 года.

“Новокрестовскую” открыли 26 мая 2018 года, она расположена рядом с стадионом “Газпром-Арена”. Станция находится на западном берегу Крестовского острова. С момента открытия посетители неоднократно жаловались на многочисленные дефекты на “Новокрестовской” и “Беговой”: в компании “Метрострой” на это заявили, что устраняют все гарантийные случаи, как только им о них сообщают.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что компания “Тинькофф” добивается переименования “М-1 Арены”.