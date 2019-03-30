Водитель, устроивший смертельное ДТП на Невском, был пьян и в наркотическом опьянении

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://vk.com/spb_today
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://vk.com/spb_today

Им казался 34-летний Артур Асатуров родом из армянского города Кировакана. Содержание алкоголя в крови водителя составило 2,0 промилле.

Водителя, который устроил смертельное ДТП утром 30 марта на Невском проспекте проверили в больнице. Врачи Мариинской больницы выяснили, что водитель Genesis сел за руль пьяным и не мог собой управлять.

В крови Артура Асатурова было зафиксировано 2,0 промилле. В объёмах выпитого, это означает порядка 400 грамм крепкого напитка. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Также были госпитализированы еще трое, один человек погиб на месте ДТП. Состояние всех госпитализированных оценивается как тяжелое.

Авария произошла на пересечении Невского и Литейного проспектов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельное ДТП на Невском попало на видео (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп невский проспект происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Виновник летального ДТП на Невском был ранее судим и лишен прав
Мигранты активно заполняют квартиры Петербурга, скупая доли в жилых комплексах
На полигоне в Ленобласти эвакуировали танки и тягачи
Дождь, снег, солнце — все равно: Спасатели снимали с льдин в субботу ...
Первый разработанный в России военно-транспортный самолет совершил успешный ...
Юным фанатам Дзюба сообщил, что Лунев и Кержаков “слабенькие” вратари
Собчак написала программу развития Петербурга, и она полностью дублирует ...
Стало известно, что получила экс-супруга Шнурова Матильда после развода