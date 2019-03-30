Водитель, устроивший смертельное ДТП на Невском, был пьян и в наркотическом опьянении

Им казался 34-летний Артур Асатуров родом из армянского города Кировакана. Содержание алкоголя в крови водителя составило 2,0 промилле.

Водителя, который устроил смертельное ДТП утром 30 марта на Невском проспекте проверили в больнице. Врачи Мариинской больницы выяснили, что водитель Genesis сел за руль пьяным и не мог собой управлять.

В крови Артура Асатурова было зафиксировано 2,0 промилле. В объёмах выпитого, это означает порядка 400 грамм крепкого напитка. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Также были госпитализированы еще трое, один человек погиб на месте ДТП. Состояние всех госпитализированных оценивается как тяжелое.

Авария произошла на пересечении Невского и Литейного проспектов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельное ДТП на Невском попало на видео (видео).