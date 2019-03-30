Смертельное ДТП на Невском попало на видео (видео)

Дорожное происшествие произошло утром 30 марта на главном проспекте Петербурга. В результате ДТП один человек погиб четверо были госпитализированы.

По факту ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Дорожное происшествие произошло в субботнее утро. Момент столкновения был зафиксирован на видеорегистратор.

ДТП произошло на перекрестке Литейного и Невского проспектов. На данный момент известно, что водитель автомобиля Hyundai столкнулся с “Газелью”, которая двигалась по Литейному проспекту. Далее легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Volkswagen. Также водитель Hyundai сбил пешехода и вылетел на тротуар.

С травмами госпитализировали четырех человек, водитель с Volkswagen скончался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино произошло ДТП, в результате которого такси вылетело на обочину, один человек госпитализирован.

Видео: https://vk.com/spb_today