ДТП в Колпино: такси вылетело на обочину, один человек госпитализирован

ДТП в Колпино Фото: https://vk.com/spb_today
ДТП в Колпино Фото: https://vk.com/spb_today

В Колпинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого такси вылетело на обочину, а одного участника аварии увезли на машине скорой помощи. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

По данным очевидцев, сегодня, 30 марта, около 11 часов утра в Колпино на Пролетарской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля (такси) и автомобиля Range Rover.

Отмечается, что одного участника аварии госпитализировали. Однако кого именно не уточняется.

Просто «Рэнджу» не понравилось такое соседство, вот и вытолкнул бедолагу,

-написал один из пользователей в соцсетях.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что ДТП на «Нарве» унесло жизнь одного человека.

В Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии один человек скончался на месте. Как выяснилось позже, ещё двое находятся в больнице. По данному факту проводится проверка.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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ДТП в Колпино: такси вылетело на обочину, один человек госпитализирован
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