Девочку 8 лет и ее маму госпитализировали после ДТП на Софийской

Дорожно-транспортное происшествие случилось в нескольких километрах от КАД. На дороге столкнулись грузовой автомобиль и легковой.

О происшествии в начале сообщали очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” около 18:00. Водители Петербурга написали, что на Софийской улице произошло ДТП. Пострадавших — девочку 8 лет и ее маму — госпитализировали.

По уточненной информации, которую телеканал “78” получил от источника в экстренных службах, 8-летний ребёнок госпитализирован в 5 детскую больницу. Сотрудники медицинского учреждения диагностировали у девочки черепно-мозговую травму. Мама была отправлен в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. У женщины сотрясение головного мозга.

Легковой автомобиль, судя по размещённым в сети фотографиям, получил сильные повреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что виновник летального ДТП на Невском был ранее судим и лишен прав.