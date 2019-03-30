Виновник летального ДТП на Невском был ранее судим и лишен прав

В этом году, в марте, он был арестован на 10 суток за вождение без прав. Фото: https://vk.com/spb_today
В этом году, в марте, он был арестован на 10 суток за вождение без прав. Фото: https://vk.com/spb_today

В 2016 и 2018 годах виновника смертельного ДТП на Невском проспекте лишали прав. А в 2014 году его осудили за хранение наркотических веществ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на пересечении Невского и Литейного проспектов. Водитель 34-лет на Hyundai Genesis на большой скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел и врезался в “Газель” и Volkswagen Polo. В результате аварии погиб водитель Volkswagen, четыре человека, в том числе пешеход, пострадали.

По факту ДТП правоохранительные органы возбудили уголовного дело. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии. У виновника ДТП в крови обнаружили алкоголь и наркотические вещества. “Фонтанка” ранее сообщала, что мужчина предположительно выпил порядка 400 грамм крепкого алкоголя.

В 2014 году 34-летнего Артура Асатурова, уроженца Кировакана, осудили на 4 года за хранение наркотиков. В 2016 году он был лишен водительских прав на полтора года, так как отказался проходить медосвидетельствование. В марте 2018 года его снова лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

В этом году, в марте, он был арестован на 10 суток за вождение без прав. Сообщается, что сегодня утром мужчина управлял не своим автомобилем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельное ДТП на Невском попало на видео (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп невский пропект происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президентом Словакии впервые станет женщина
Пресс-секретарь Леонтьева считает, что охранник действовал разумно. Отец ...
СКА — ЦСКА — 0:2 в серии: третья игра станет определяющей
В дорожной аварии в Колпино пострадали мужчина и женщина
Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Последний день марта станет дождливым и ветреным
Цукерберг просит властей активнее регулировать интернет
В Китае придумали способ борьбы с интернет-зависимостью