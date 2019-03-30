Виновник летального ДТП на Невском был ранее судим и лишен прав

В этом году, в марте, он был арестован на 10 суток за вождение без прав. Фото: https://vk.com/spb_today

В этом году, в марте, он был арестован на 10 суток за вождение без прав. Фото: https://vk.com/spb_today

В 2016 и 2018 годах виновника смертельного ДТП на Невском проспекте лишали прав. А в 2014 году его осудили за хранение наркотических веществ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на пересечении Невского и Литейного проспектов. Водитель 34-лет на Hyundai Genesis на большой скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел и врезался в “Газель” и Volkswagen Polo. В результате аварии погиб водитель Volkswagen, четыре человека, в том числе пешеход, пострадали.

По факту ДТП правоохранительные органы возбудили уголовного дело. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии. У виновника ДТП в крови обнаружили алкоголь и наркотические вещества. “Фонтанка” ранее сообщала, что мужчина предположительно выпил порядка 400 грамм крепкого алкоголя.

В 2014 году 34-летнего Артура Асатурова, уроженца Кировакана, осудили на 4 года за хранение наркотиков. В 2016 году он был лишен водительских прав на полтора года, так как отказался проходить медосвидетельствование. В марте 2018 года его снова лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

В этом году, в марте, он был арестован на 10 суток за вождение без прав. Сообщается, что сегодня утром мужчина управлял не своим автомобилем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельное ДТП на Невском попало на видео (видео).