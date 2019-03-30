На буднях из ТЦ Петербурга были эвакуированы 11 тысяч человек

Некоторые звонки удается отследить, правда личности пока не установлены. Фото: Telegram/”ДТП и ЧП. Петербург”

Некоторые звонки удается отследить, правда личности пока не установлены. Фото: Telegram/”ДТП и ЧП. Петербург”

Такие показатели принес всего один день в северной столице. Сообщения поступают по электронной почте или телефону.

Всего один будний день вывел на улицы Петербурга более 11 тысяч человек. Такие цифры сообщают в правоохранительных органах Петербурга. Стоит отметить, что “волны эвакуаций” не стихают уже с января 2019 года. Таких массовых эвакуаций в Петербурге еще не было.

Звонки начинают поступать либо утром и не стихают весь день, либо веером и тогда спасателям приходится работать ночью. Анонимы сообщают про угрозу взрыва по телефону или по электронной почте.

Некоторые звонки удается отследить, правда личности пока не установлены.

Звонки поступают в ТЦ “Континент”, “Балканский”, “Заневский Каскад”, “Меркурий”, а также сетевые магазины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Континенты” эвакуируют седьмой день подряд.